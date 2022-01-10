В Ровенской области аферист, представляясь врачом, пытался обокрасть пенсионера

30-летнего мужчину уже задержали / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области полиция задержала 30-летнего мужчину, который пытался обмануть пенсионера. Аферист позвонил на стационарный телефон 90-летнего жителя Дубна, представился врачом и сообщил, что дочь попала в ДТП и у нее сложные переломы ног.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Нужны деньги

Аферист сказал пенсионеру, что для лечения его дочери требуется срочная операция, а значит – значительная сумма средств.

"Он уверял, что нужно ставить имплантаты, и эту операцию будут делать во Львове. Стоимость лечения – 8 тысяч долларов США. Я сказал, что у меня нет такой суммы, поэтому мне назвали более низкую цену — 80 тысяч гривен", – рассказывает пострадавший Леонтий.

Кроме того, чтобы начать оперативное вмешательство, нужно было написать соответствующее заявление, содержание которого продиктовали аферисты.

Деньги хотел получить лично?

Пенсионер получил все свои сбережения и начал перечислять деньги. В это время во двор дома вошел мужчина. Представился правоохранителем и сказал, что пришел за деньгами и заявлением.

Реклама

Пенсионер пригласил его в дом. Впрочем, заподозрил нехорошо и сказал, что денег не отдаст, а отвезет лично в больницу. Итак, тот начал "действовать": оттолкнул дедушку, похитил все средства, которые лежали на видном месте, и мгновенно покинул дом.

Сразу сообщил в полицию

90-летний житель Дубна сразу сообщил полиции.

"Работники уголовного розыска Дубенского районного отдела полиции совместно с коллегами областного управления оперативно вышли на след злоумышленника: им оказался 30-летний житель Ровно. С привлечением оперативных служб удалось установить его местонахождение: задержали вора, когда тот на такси покидал город. У него криминалисты изъяли 31 541 тысячу гривен и 400 евро", — сообщил и.о. начальника ГУНП в Ровенской области Сергей Крошко.

Злоумышленника опознал и потерпевший. Кроме того, известно, что житель по-прежнему попадал в поле зрения правоохранителей: десять раз привлекался к админответственности за совершение мелких краж и за нарушение ПДД.

Реклама

Как накажут афериста

Как отметил Сергей Крошко, 30-летний житель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 УК Украины и избрании меры пресечения. Полицейские проверяют его также на причастность к совершению других аналогичных уголовных преступлений.

Ранее мы писали: