В Ровенской области город полностью отказался от маршруток. Что из этого вышло – видео

В Костополе теперь курсирует только общественный транспорт. Коллаж "Сегодня"

В Костополе Ровенской области провели транспортный эксперимент – начали возрождать муниципальный транспорт и полностью отказались от маршруток.

"Сегодня" узнавали, что из этого вышло.

Новые автобусы уже месяц курсируют по городу. Пассажиры их видят издалека – все белого цвета и с четкими электронными номерами маршрута.

6 машин райцентр взял в кредит. Муниципальный транспорт будет стоить городу 27 млн гривен. Такую сумму в мэрии сразу не смогли бы выделить, но оформили автобусы в рассрочку.

"Просчитано программу на 4 года. Она не бьет по бюджету. Мы ее распланировали, до конца года будет выплачено порядка 7 млн", – сказал заммэра Леонид Безбах.

В итоге частные маршрутки не выдержали конкуренции и отказались выходить в рейс. Даже при том, что стоимость проезда не поднимали – 5 гривен с пассажира. Горожане просто начали выбирать более комфортные условия проезда.

"Есть льготное место, как пенсионерке, мне 74 года. Никто не выгоняет, потому что как была маршрутка: написано – два человека. Одного пропустит, а второму кричит: давай деньги", – сказала местная жительница.

Дальше в планах мэрии – отремонтировать дороги на маршрутах, упорядочить остановки и ввести электронный билет. Но из-за этого проезд может подорожать до 7 гривен.

Е-билет в Украине

В Украине массово отказываются от наличного расчета за бумажные билеты и переходят на электронный билет.

Е-билет – единый билет для всех видов общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты. Его придумали, чтобы упростить и сделать более прозрачной оплату за проезд в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах, трамваях и метро.

Законодательная база для таких нововведений в стране уже есть, однако каждый город будет самостоятельно решать, нужно ли им это. Желание внедрять у себя реформу уже задекларировали 17 украинских городов.

Также читайте другие новости по теме: