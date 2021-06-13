В Ровенской области мужчина до потери сознания избил девочку-подростка на детской площадке

Таскал за волосы и бил ногами – так в Ровенской области девочку-подростка проучил на площадке взрослый мужчина, потому что его дочь пожаловалась на словесное оскорбление. Отец приехал на площадку и перед всеми детьми избил обидчицу, говорится в новостях "Сегодня".

"Они сказали, что я предательница. И дружу ради сладкого. Выгоняли с площадки", – так начался конфликт, объясняет 11-летняя Аня, которая пожаловалась отцу, что ее обижают дети. Он бросился искать обидчиков. В толпе детей нашел 14-летнюю Ирину.

Девочку мужчина проучил на детской площадке, свидетелями были несколько детей. Обидчицу дочери схватил за волосы, повалил на землю и пару раз ударил ногами.

16-летний Андрей видел, как мужчина бил девочку, и позвонил ее родителям.

"Потащил ее и она упала. Я стоял на дороге. Увидел, как потащил и бросил за волосы – я убежал", – рассказывает парень.

Через пару минут прибежала мать Ирины – девочка была без сознания. Обидчик как раз убегал с места инцидента.

"Он пару раз ударил ее лицом о камень. Потеряла сознание, упала. Он бил в грудь, в живот и в лицо. Посмотрела, а у него 44 размер", – говорит мать пострадавшей Мария Легкая.

Последствия воспитания заметны на лице Ирины. У нее многочисленные ушибы и опухла щека. В больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но отпустили домой.

"Сегодня" разыскали нападающего. 36-летний Игорь с женой воспитывает двух детей. Уверяет, что не бил чужой дочери.

"Я не бил ее ногами. Взял за волосы, сжал от злости. Говорю: еще раз мою Аню обидишь. Не знаю, что сделаю. И бросил", – уверяет мужчина.

Игорь с женой уже ходили просить прощения у семьи пострадавшей. Объяснял, что был немного навеселе и не сдержался.

"Обидно стало за ребенка. Эмоции не сдержал, знаю, что не прав, нельзя. Не выдержал чисто по-человечески", – утверждает Игорь.

Следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы потерпевшей. Пока дело расследуют как нанесение легких телесных повреждений.

Злоумышленник свою вину признает. Поэтому ему теперь грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ. За такое воспитание суд может назначить Игорю 850 гривен штрафа или год общественных работ.

Напомним, в Харькове 16-летний парень напал на девушек и жестоко их избил. Одну из них он бросил на землю и бил ногами.