В Ровенской области на копа напали с вилами. Что известно

В селе Маринин Ровенской области напали на полицейского, который прибыл на вызов. Ему прокололи ногу вилами.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи на своей странице в Facebook.

Медики сообщили, что скорую вызвала 31-летнему полицейскому его коллега. Полицейская сообщила, что во время вызова на ее напарника напал мужчина и проколол ему вилами ногу.

Читайте также: В Луганской области мужчина с ножом напал на копа: полицейский в больнице

"Бригада скорой обработала рану пострадавшему, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты", — сообщили медики.

Реклама

По предварительным данным, нападавший после того, как проколол ногу закрылся в своем доме. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского.

Также напомним, в Черкассах двое мужчин избили патрульных на территории больницы, куда их доставили для медицинского освидетельствования.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: