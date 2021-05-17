В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие (фото, видео)

Водитель автобуса пытался объехать легковушку, но транспорт не выдержал резкого маневра и перевернулся

Автобус перевернулся с пассажирами в салоне / Фото: Нацполиция

В селе Мирогоща Ровенской области во время движения перевернулся автобус. Четырех пассажиров доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

ДТП произошло сегодня около 8:15. 28-летний местный житель, водитель маршрутного такси сообщением "Дубна – Ровно" избегал столкновения с легковушкой, которая выехала на "встречку". От такого маневра автобус вылетел на обочину и перевернулся.

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В больницу доставили четырех человек. Их состояние пока оценивают медики. Всего в салоне автобуса находилось около 20 человек.

Автобус перевернулся с пассажирами в салоне / Фото: Нацполиция

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Водитель автобуса по внешним признакам трезв. Дорожное движение на указанном участке дороги пока частично затрудненное. Его регулируют полицейские, также на месте работают спасатели.

Автобус перевернулся с пассажирами в салоне / Фото: Нацполиция

Напомним, под Хмельницким грузовик придавил микроавтобус и легковушку.

Кроме того, в Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП – перевернулась бетономешалка.