В Ровенской области пьяная женщина напала с бутылкой на полицейскую (фото)

Полицейская была на службе, когда все произошло – пьяная женщина не реагировала на замечания и провоцировала драку – подробности

В городе Вараш Ровенской области нетрезвая местная жительница избила бутылкой 47-летнюю полицейскую. Пострадавшую госпитализировали, а злоумышленницу поместили в изолятор временного содержания.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел, когда участковая находилась на службе и по обращению местных жителей шла именно к заявителю в микрорайоне Строителей.

Брань и угрозы в свой адрес она услышала от нетрезвой 30-летней местной жительницы, которая сидела на скамейке. Полицейская сделала ей замечание и предупредила, что такими действиями она совершает административное правонарушение.

Женщина, которая по внешним признакам была в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировала требование полицейского и начала сопротивляться.

Злоумышленница продолжала нецензурно выражаться и провоцировать драку. Офицерка сообщила о конфликте по спецлинии "102". Когда это услышала 30-летняя злоумышленница, то набросилась на участковую, дергала ее за форменную одежду, а затем – ударила по голове стеклянной бутылкой.

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Патрульные, приехавшие на вызов, задержали правонарушительницу и доставили в райотдел.

Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение мозга, трещину кости лобной области и многочисленные ушибы.

По данному факту открыто уголовное производство. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет приниматься окончательное процессуальное решение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения. Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Известно, что женщина злоупотребляет алкогольными напитками и уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских – она находится на учете за совершение домашнего насилия.

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