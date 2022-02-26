В Ровенской области задержаны подозрительные лица, которые фотографировали блокпосты (фото)

Задержали трех человек/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Ровенской области задержалитрех человек, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
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Сотрудники полиции совместно с гражданами в составе мобильной группы остановили два автомобиля на выезде из города Дубровица Сарненского района. Во время осмотра транспортных средств полицейские обнаружили два государственных номерных знака, гаджеты, у которых были фото блокпостов, расположенных вокруг военного объекта. Предварительно известно, что один человек — местный, еще два — из Киевской области. Кроме того, установлено, что они в навигаторе обозначали соответствующие объекты. Всех доставили в управление СБУ в Ровенской области для установления более подробной информации.
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