В Ровно активисты пикетировали суд: авто с подозреваемым насильником забросали яйцами

Мужчина затягивал в кусты и насиловал своих жертв

В Ровно несколько десятков человек пикетировали суд из-за того, что подозреваемого в серии изнасилований оставили на свободе. Они заблокировали проход фигуранту дела и забросали его авто яйцами.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Нападения на женщин в городе начались два года назад. Всего жертв не менее шести. Задержали подозреваемого лишь в декабре прошлого года, его и отпустили под домашний арест.

Видео: Сегодня

Почти все нападения совершены в районе гидропарка. Вечером там безлюдно, жертв подозреваемый затягивал в кусты и насиловал.

60-летняя Людмила – одна из жертв, благодаря которой поймали нападающего. Узнала его на очной ставке.

"Я сколько могла сопротивлялась, кричала, царапала лицо, чтобы под ногтями остался след. Когда меня – летнюю женщину, которая говорила, что "я – бабушка", он поставил на колени и насиловал, как хотел", – сказала жертва изнасилования Людмила.

Следователи доказали четыре изнасилования и еще две попытки. За это предусмотрено от 5 до 10 лет тюрьмы. Однако подозреваемый на свободе, точнее, под круглосуточным домашним арестом.

"Защитник обвиняемого инициировал ходатайство, что он имеет постоянное место работы, имеет социальные связи, обвиняемый положительно характеризуется из следственного изолятора", – сказал прокурор Вадим Гуменюк.

Все, что о нем известно – женат, имеет двоих детей и работает наемным работником у предпринимателя. Сегодня должно было состояться первое заседание по сути – и адвокат подозреваемого объявил отвод судьи. Рассмотрение перенесли.

Около 30 человек пикетировали суд с плакатами с надписью "Потерпевшие – не терпели".

"Хочу, чтобы расследование было как можно прозрачнее, чтобы мы видели. Шесть доказанных фактов – и результата ноль. Вижу, что все несправедливо", – сказал участник пикета Николай Кукарин.

29-летнего подозреваемого заблокировали активисты – тот спрятался в своей машине.

Из автомобиля подозреваемый так и не вышел. Только его жена толкалась с пикетчиками и срывала плакаты. Вмешалась полиция, но возмущены протестующие успели забросать авто яйцами.

Под домашним арестом подозреваемый будет до конца апреля. А дальше меру пресечения могут пересмотреть – на взятие под стражу.

Напомним, ранее в Херсонской области взяли под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой.

Как сообщалось, задержанный в день похорон девочки пытался покончить жизнь самоубийством.