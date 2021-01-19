В Ровно к дверце машины полицейского привязали гранату (фото)

В Ровно полицейский обнаружил на ручке водительской двери своего автомобиля привязанную гранату РГД-5 и вызвал на место коллег и взрывотехников.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Уточняется, что автомобиль по документам принадлежит матери полицейского, но пользуется им именно он.

Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы по результатам осмотра места происшествия обнаружили прикрепленную к автомобилю гранату с запалом, похожую на боевую, которая тем не менее не была приведена в боевое положение и не представляла угрозы для окружающих.

"Удаленный корпус боеприпаса и запал к нему отправлены для проведения экспертизы в Ровенский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД", – сообщил начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский.

Реклама

Он также рассказал, что полиция считает этот случай угрозой и связывает его с профессиональной деятельностью коллеги. Тем более полицейскому уже дважды угрожали.

"В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали", – заявил Камышанский.

Сейчас правоохранители отрабатывают круг лиц и проводят необходимые процессуальные действия для раскрытия преступления.

Напомним, правоохранители Харькова разоружили и задержали мужчину, который угрожал взорвать себя и полицейских гранатой.

Мы также сообщали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС, после того как ему отказались продать алкоголь.