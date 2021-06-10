В Ровно мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль скорой. Что произошло

Мужчина сначала упал на козырек дома, а потом на машину медиков – он также задел и водителя – подробности

Фото: Иван Хлопов

В Ровно мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль экстренной медицинской помощи. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Ровненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.



Инцидент произошел вечером 9 июня. После 20 часов к одному из домов на вызов приехала бригада экстренной медицинской помощи. Ее вызвали, чтобы помочь женщине, которую, по предварительной информации, во время ссоры избил брат.



Пока медики осматривали потерпевшую, из соседней квартиры на 7-м этаже выпал ее брат 1991 года рождения.

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"Сначала он упал на козырек подъезда, потом — на карету скорой, а потом и на водителя скорой. Именно он, по словам женщины, которая вызвала скорую, нанес ей телесные повреждения. На место происшествия прибыла еще одна бригада скорой. Медики срочно начали реанимационные мероприятия и поместили пациента в карету скорой помощи, однако спасти жизнь мужчине не удалось. Медики диагностировали смерть", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина, которую якобы избил погибший, получила многочисленные ссадины, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована. Водитель скорой не травмирован.

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