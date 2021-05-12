В Ровно на улице пес набросился на маленького ребенка: его прооперировали

Девочку в парке собака укусила за нос, она в больнице. Теперь подробности инцидента выясняют правоохранители

/ Фото: PxHere

В Ровно собака во время прогулки покусала полуторагодовалую девочку. Пострадавшую с ранами госпитализировали.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в парке "Лебединка". К медикам обратилась мать девочки, которая сообщила, что на ребенка напала собака.

У малышки были две раны в области носа. Медики "скорой" оказали ей первую медицинскую помощь и отвезли в Ровенскую областную детскую больницу для дальнейшего осмотра.

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"Суспильне" пишет, что сейчас пострадавшая девочка находится в больнице. Ее уже прооперировали. Теперь полиция проводит проверку.

Напомним, в Николаеве на местную жительницу набросилась собака. Пес откусил ей часть голени, 80-летней женщине провели операцию.

Кроме того, в Киеве бойцовская собака насмерть загрызла чихуахуа, пока ее хозяин пил пиво.