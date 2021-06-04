В Ровно откроют центр вакцинации от COVID-19. Кто сможет получить прививку

Вакцинация населения продолжается – в Ровно будут делать прививки вакциной CoronaVac в субботу и воскресенье – подробности

В Украине вакцинируют второй дозой учителей-участников ВНО / Фото: Flickr

В Ровно открывают центр вакцинации населения против коронавируса. Он заработает уже на выходных, 5-6 июня.

Как сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА, работать он будет в актовом зале Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука (г. Ровно, ул. 16 Июля, 36, с 9:00 до 21:00).

Прививки будут проводить медики мобильных бригад вакциной CoronaVac.

"Вакцинация — это пока единственный механизм в борьбе с пандемией. А развертывания центра позволит иммунизировать большее количество людей, что будет способствовать стабилизации распространению COVID-19", — сказал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Получить прививку смогут жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия", а также у семейного врача.

Ранее мы сообщали, что во Львове и Киеве открылись первые центры вакцинации от COVID-19.

Также напомним, в Одессе открыли центр вакцинации.

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