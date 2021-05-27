В Ровно шестиклассник изнасиловал школьника: что известно

Наказание за такое преступление – до 10 лет лишения свободы, но из-за возраста нарушителя не смогут привлечь к уголовной ответственности

В одном из учебных заведений ребенок подвергался изнасилованию / Фото: Pixabay

В Ровно ученик 6-го класса изнасиловал на год младшего мальчика в туалете одного из ресторанов.

Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк, пишет rivne.online.

К правоохранителям обратилась мать пострадавшего и рассказала о сексуальном насилии. В полиции начали уголовное производство и назначили экспертизы.

Решение об ответственности примут в июне.

"Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку, шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", — сказал Панасюк.

Напомним, недавно во Львове школьник на улице пытался изнасиловать женщину.

Кроме того, в Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник.