В Ровно внедорожник на огромной скорости смял такси: момент аварии попал на видео

Пострадали четыре человека, в том числе пешеход, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели

ДТП в Ровно / Фото: ГСЧС

В Ровно внедорожник на огромной скорости протаранил такси. В результате ДТП пострадали четыре человека, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского около 21:30.

ДТП в Ровно / Фото: ГСЧС

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Водитель внедорожника Skoda летел на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль такси Uklon, практически смяв его.

В результате столкновения пострадали четыре человека, среди которых один пешеход, а водителя такси зажало в автомобиле и его пришлось доставать спасателям.

Напомним, накануне в Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Харьковской области на трассе Чугуев – Меловое в результате столкновения автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении, погибли трое человек.