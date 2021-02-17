В Ровно загорелась обладминистрация: видео с места пожара

В Ровно горела обладминистрация. Возгорание случилось днем 17 февраля на втором из шести этажей админздания – там расположен департамент агропромышленного развития.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

Спасатели срочно эвакуировали полсотни человек. В результате никто не пострадал, но в одном из кабинетов выгорела мебель.

/ Фото: ГСЧС

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"Благодаря оперативности пожарных возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии, не допустив распространения огня на кабинеты, расположенные рядом", – отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Областное управление ГСЧС выделило для борьбы с огнем девять пожарно-спасательных машин и 42 человека личного состава.

Причина пожара на данный момент выясняется. Вероятно, ЧП произошло вследствие замыкания электропроводки.

Видео: Сегодня

Напомним, в декабре прошлого года в Ровно произошел пожар в ТРЦ "Арена". Возгорание началось в обед в подвале торгового центра, там горели деревянные поддоны.

А ранее в этом месяце в Запорожье загорелась областная инфекционная больница. Из-за взрыва в реанимации погибли три пациента и врач.