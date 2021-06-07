В Северодонецке боевик "ЛНР" пытался убить военного разработчика (фото, видео)

Правоохранители задержали злоумышленника в тот момент, когда он закладывал самодельный военный устройство под автомобиль жертвы

/ Фото: СБУ

В Северодонецке контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили убийство ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию Украины из России и планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для теракта у него было самодельное взрывное устройство.

/ Фото: СБУ

"Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале 2021 агентурной сети ФСБ РФ (ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере)", – говорится в сообщении.

/ Фото: СБУ

Реклама

/ Фото: СБУ

Исполнителем оказался бывший боевик "ЛНР". Мужчину задержали с поличным при закладке взрывного устройства в автомобиль. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

/ Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Ранее мы сообщали, что Национальное агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) сообщило, что утром 2 июня возле собственного дома было совершено нападение на заместителя главы АРМА Владимира Павленко.