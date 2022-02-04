В шаге от красной зоны. Когда во Львовской области ждать пик COVID-19

Во Львовской области много людей болеют коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
Ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшает. Однако пик заболеваемости ожидается через две недели.
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.
Обстановка с COVID-19 во Львовской области
За последние сутки во Львовской области превышены два индикатора уровня эпидемической опасности. В частности, индикатор обнаружения подтвержденных случаев (26% при норме 20%) и индикатор уровня госпитализаций на 100 тыс. населения (71 при норме 60).
Если принять во внимание, что в регионе с 31 января действуют фактически такие же ограничения, как и в красной зоне, то уже в течение двух недель область может выйти на пик.
В ОГА считают, что после этого может быть определенная стабилизация и уменьшение уровня заболеваемости.
"Каждая очередная волна характеризуется более интенсивным течением. Эта волна уже превысила пик предыдущей. Однако, отмечаем, что взрослое население болеет меньше. Видим это по количеству пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", – отметил Чемерис.
Он подчеркнул, что "Омикрон" легче переносится, потому что поражает преимущественно только верхние дыхательные пути, однако все равно может спровоцировать другие осложнения и часто может являться причиной обострения хронических болезней.
Чемерис добавил: чтобы уберечься от инфицирования, важно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.
В Украине обновили зоны карантина
В Украине растет заболеваемость COVID-19, сейчас показатель превышает норму. В стране осталось только две желтые области.
Красная зона:
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область.
Желтая зона:
- Кировоградская область;
- Полтавская область.
Еще 20 регионов и Киев, входят в оранжевую зону карантина.
Коронавирус в Украине
За сутки 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди них – 4381 ребенок и 873 медика.
За прошлые сутки госпитализировали 4328 человек, зафиксировали 174 летальных исхода. Кроме этого, выздоровели 9497 человек.
Всего за время пандемии проведено 18 404 417 ПЦР-тестирований.
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