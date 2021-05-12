В школе Луганской области дети устроили резню: мальчик в больнице

В Луганской области на территории школы ученик ударил мальчика ножом. Пострадавшего госпитализировали, сейчас угрозы жизни нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что инцидент случился на спортивной площадке в городе Приволье. О событии сообщила классный руководитель пострадавшего подростка.
Копы установили, что между двумя мальчиками произошел конфликт и ученик 7 класса начал бить ученика 5 класса. Тогда младший школьник достал кухонный нож и дважды ударил обидчика.
Полицейские выяснили, что нож ребенок принес, чтобы чтобы вырезать рогатки. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Харьковской области на вокзале мужчина бросался с ножом на людей. Его задержали правоохранители.
Кроме того, в Одесской области во время поминовения умерших родственников произошло убийство. Мужчина смертельно ранил своего знакомого.
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