В школе в Днепре нашли труп мужчины: что известно

Тело погибшего обнаружили прохожие – полиция уже начала расследование

Коллаж "Сегодня"

В Днепре на территории школы №137 на улице Комбрига Петрова нашли умершего мужчину. Тело уже направили на экспертизу.

Об этом пишет "24 канал".

СМИ сообщают, якобы умерший был охранником учебного заведения. Его нашли местные жители, на тот момент мужчина уже был мертв.

На месте работали следователи. Они рассказали, что умершему было примерно 64 года. Копы уже начали уголовное производство. По мнению правоохранителей, это был несчастный случай.

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Напомним, в Киеве на улице Шулявской 15 июня обнаружили страшную находку – человеческое тело, завернутое в ковер.

Кроме того, в Тернопольской области женщина нашла в доме изуродованное тело соседки. Погибшая была в синяках, ссадинах и термических ожогах.

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