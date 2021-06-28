В Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставляли катать отдыхающих в жару – фото

Животное настолько реалистично разрисовали, что люди усомнились в том, не настоящая ли это зебра

Фото: коллаж "Сегодня"

В Скадовске Херсонской области владельцы лошади перекрасили животное в зебру и вывели на пляж в жару. В Сети люди возмущены таким способом заработка.

Об этом пишет Telegram-канал "Ху*вый Херсон".

На опубликованных фото видно, что на лошади катают детей на берегу моря. Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, что это лошадь, а не настоящая зебра.

Фото: коллаж "Сегодня"

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В комментариях пользователи пишут, что хозяева лошади издеваются над животным: "Пускай на своих горбах катают людей", "Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр", "Это кошмар... как и обезьянки и пони".

Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

Кроме того, на Волыни разгорелся скандал с пограничниками, которые издевались над диким животным и снимали все на видео.

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