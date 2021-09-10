В смерти семилетнего мальчика из Черкасс виноваты люди, а не собаки

Двор в Черкассах, где пострадал мальчик. Фото: 18000.com.ua

Первый заместитель главы Черкасского областного совета Роман Сущенко утверждает, что смерть семилетнего мальчика из Черкасс наступила в результате действий людей, а не укусов собак.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Источники в следственных органах подтверждают, что выводы судебно-медицинской экспертизы констатируют причину смерти – она ​​не имеет никакой связи с действием животного происхождения. По этическим соображениям не буду вдаваться в подробности результатов вскрытия. Также не могу раскрыть тайну следствия. Вместе с тем, имеется информация, которая почти полностью подтверждает смерть в результате преступных, грубых действий человека (скорее нелюдей)", – написал Сущенко.

Он также добавил, что надеется, что правоохранительные органы Черкасской области/города завершат беспристрастное и объективное расследование и передадут дело в суд, а суд примет справедливое решение и накажет виновных в гибели ребенка.

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Что известно

24 августа в Черкассах госпитализировали с признаками мозговой комы третьей степени травмированного семилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.

По предварительной информации, семилетний мальчик пролежал без сознания несколько дней.

По данному факту прокуратура открыла два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Впоследствии стало известно, что к пыткам может быть причастна его неродная бабушка. Несмотря на то что она говорит другую версию – якобы мальчик упал с кучи кирпича, веры этим словам не было.

Родителям его отчима – Виктории и Юрию Лясовым, с которыми мальчик остался на несколько дней, – предъявлены подозрения в оставлении ребенка в опасности. Им выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

30 августа у ребенка начали отказывать органы.

31 августа суд в закрытом режиме решил бабушку мальчика взять под стражу на два месяца.

После этого врачи продолжили борьбу за жизнь ребенка. Он так и не выходил из комы.

Ранее мы сообщали, что умерший вечером 5 сентября в Черкасской областной детской больнице семилетний Андрей, который был госпитализирован в состоянии комы и с тяжелыми травмами, дома постоянно подвергался насилию.

Также напомним, 12-летний мальчик находится в коме после отдыха в лагере. Его состояние ухудшается.