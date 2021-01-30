В спортивной сумке и с запиской: в Кременчуге младенца оставили под медучреждением

Мать назвала девочку Мишель, но имя ей выбирать будут уже новые родители или соцслужба

В Кременчугский роддом впервые за 20 лет подбросили младенца. Ребенка в спортивной сумке нашли у приемного отделения перинатального центра. Рядом лежала записка, говорится в новостях "Сегодня".

Ребенка принесли вечером. И оставили у дверей приемного отделения. В тот день в Кременчуге был минус и шел снег. В дверь позвонили, и акушерка Юлия выбежала посмотреть – кто.

"Никого уже не было, но я увидела сумку, в которой кричал младенец. Ощущение было страха, ощущение оказать помощь как можно скорее этому ребенку, так как он маленький. До слез, хотелось плакать", – делится Юлия.

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В сумке рядом с маленькой девочкой лежала записка. У врача с почти 20-летним стажем дрожит голос, когда рассказывает "Сегодня" содержание.

"Я ее не забуду, эту записку. В ней мама просила прощения у своего новорожденного ребенка, просила прощения у господа Бога и положила на нас миссию спасти этого ребенка, и дать ей шанс на жизнь. И приписка, что назвала ее Мишель", – говорит гинеколог Кременчугского перинатального центра Елена Гринченко.

Врачи осмотрели малышку. Она здорова. Весит два килограмма. Девочка – доношенная. И родилась где-то три дня назад. Сейчас малышка в педиатрическом отделении перинатального центра. У нее всего вдоволь.

Именем Мишель ребенка не называют. Не имеют права. Имя ей будут давать социальные службы или будущие родители. Мать ищут, но уголовного преступления в ее поступке нет. Если женщина решит вернуться за ребенком, доказать свое материнство ей будет нелегко.

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