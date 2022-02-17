В Станице Луганской оккупанты обстреляли садик: там были дети

На Донбассе обстреляли детский сад. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую утром 17 февраля. Один из снарядов попал в детский садик, где находились дети.
Об этом сообщает Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.
Что известно?
Боевики обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский садик, где на момент обстрела были дети.
По предварительным данным, дети не пострадали. Две воспитательницы детского сада получили контузии.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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