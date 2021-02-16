В сугробах утопает Прикарпатье: отрезаны от цивилизации более 60-ти сел (видео)

Общественный транспорт до населенных пунктов доехать не может

В сугробах утопает Прикарпатье. Там отрезаны от мира более 60-ти сел. Снежные заносы местами достигают двух метров. Корреспондент "Сегодня" Наталья Фармус вернулась с заметенных снегопадами районов – узнала, как живут там местные.

Кое-где высота сугробов достигает двух метров. Доехать к людям можно только на спецтехнике. Это – снегоболотоход. За день он осуществляет четыре-пять выездов. С тех пор, как начались снегопады сотрудники ГСЧС уже спасли не одну жизнь. Общественный транспорт здесь не ездит. Крестьяне часами добираются на работу пешком.

"Мы с собой термос, чай, кофе имеем, перекусили бутербродом у часовни святой Матери Божьей и дальше идем", – говорит прохожая Мария Сливка.

Местная жительница Анна уже третий день почти не покидает свой двор. Печет хлеб – ведь в местном магазине его давно раскупили.

Видео: Сегодня

"Это хорошо, потому что будет влага в почве, и будет урожай", – говорит местная Дарья Осадчук.

А вот этим двум молодым мамам не до радости.

Реклама

"Наши дети заболели, температура 39, никто не был готов к такому; нет детского питания, это страшно", – говорят мамы.

Им принялись помогать спасатели.

Только за минувшие выходные было шесть выездов, когда людей доставляли в центральные больницы с подозрением на COVID, так и на плановый гемодиализ, а также двух рожениц доставили в медучреждения.

Снегопады немного ослабли. Однако, как утверждают синоптики, не стихнут – ближайшие дни тоже будет идти снег. Ранее мы писали, что на смену снегопадам пришли сильные морозы.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в МОН рекомендовали распустить школьников по домам из-за сильного похолодания.

Смотрите сюжет – как спасают туристов на Закарпатье:

Видео: Сегодня