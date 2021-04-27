В Сумах массово исчезают кошки. Владельцы подозревают студентов мединститута (видео)

Подробности скандала с пропажей кошек – как к делу причастны студенты мединститута и используют ли их в учебе

В Сумах загадочно исчезают домашние коты. Уже не досчитались более 20 животных. Местные жители подозревают, что их ловят студенты мединститута .

"Сегодня" выясняли, кто может охотиться на кошек.

О массовой пропаже своих любимцев заявили жители частного сектора. В похищении подозревают студентов медицинского института, которые живут по соседству. Некоторые говорят, что они их едят или используют во время учебы.

Видео: Сегодня

В этом общежитии говорят, что котов у молодежи не видели, но дальше порога журналистов не пустили. В другом заявили, что эксперименты если и проводят, то на собаках и кроликах.

При этом в институте эту информацию опровергают.

"Ни один эксперимент, ни на собаке, ни на коте не проводился", – сказал замдиректора института Максим Погорелов.

Практикуют, говорят, исключительно на крысах. Других животных использовать для опытов запретила Международная Конвенция еще 35 лет назад. Но тут же на стенде в коридоре увидели фото с медицинской олимпиады 17 летней давности – на операционном столе пес.

В доказательство, что сейчас собак, а тем более кошек не используют, показывают комнату с подопытными института – крысами.

"Мы берем минимальное количество животных, которое необходимо для исследований. Все манипуляции, которые проводят на животных, обезболивают", – добавил Погорелов.

Однако слова руководства мединститута местных жителей не убедили. Они уже написали заявления в полицию и просят поддержки в зоозащитников.

Напомним, в Полтавской области мужчина издевался над кошкой, его будут судить.

Кроме того, в Херсонской области мужчина жестоко расправился с двумя собаками.