В Сумах на заседании облсовета подрались депутаты (видео)

В Сумах депутаты областного совета устроили драку во время заседания.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

На записи видно, что инцидент произошел во время обсуждения одного из вопросов повестки дня. Несколько десятков депутатов из разных фракций собрались в одной части зала.

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На месте находились и правоохранители, однако успокоить чиновников и остановить драку те не смогли. При этом на видео невозможно понять, из-за чего именно начался конфликт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе подрались депутаты облсовета. Инцидент случился во время заседания, когда некоторые депутаты блокировали трибуну.

Кроме того, в мэрии Харькова произошла потасовка после того, как депутат Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот.