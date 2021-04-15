В Сумской области мужчина жестко расправился с матерью и поколотил отца

В городе Ромны Сумской области мужчина во время семейной ссоры зарезал свою родную мать и жестоко избил отца.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла 14 апреля в одном из домов по улице Индустриальной.

Между 35-летним мужчиной и его родителями произошла семейная ссора. Он схватился за молоток и нанес удары по голове своему 59-летнему отцу, а 59-летней матери нанес несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Поняв, что натворил, мужчина выбежал вон из квартиры в том, в чем был одет — в футболке, спортивных штанах и без обуви. Убегая по улице, возле одного из частных домов он заметил чей-то велосипед, поэтому вскочил на него и поехал.

На поиски убийцы был ориентирован весь личный состав Раменского районного отдела полиции и через несколько часов злоумышленника удалось найти и задержать.

По данному факту полиция открыла уголовное производство статье "убийство".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области нашли окровавленные тела супругов.

Также напомним, в Ивано-Франковске полицейские задержали 30-летнего мужчину, который зарезал своего знакомого.