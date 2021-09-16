В Сумской области отец задушил своего 3-летнего сына

Мужчина привез ребенка к лесополосе и там убил / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Глухов Сумской области полиция задержала отца, который жестоко убил малолетнего сына.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

15 сентября мужчина забрал трехлетнего сына из детского сада, но домой с ним не вернулся. Сегодня утром полицейские нашли его на улице, но без малыша. Отец сказал, что не знает, где его сын.

Вскоре правоохранители выяснили, что нарушитель задушил мальчика. Подозреваемый уже показал место, где убил ребенка. Оказалось, что он поехал с сыном за город на велосипеде. Возле лесополосы он связал мальчику руки и надел пакет на голову. От этого ребенок задохнулся.

Место, где мужчина убил мальчика. Фото Нацполиции

"Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве малыша, приходился ребенку отчимом. Будет назначена экспертиза, которая ответит на вопросы о психическом здоровье подозреваемого", – сказал "Сегодня" Крупецких.

По данным полиции, 50-летний подозреваемый задержан. Следователи уже открыли уголовное производство.

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