В Сумской области потерялся мальчик: ребенка искали почти сутки (фото, видео)

Ребенка искали кинологи с собаками и более ста спасателей / Фото: пресс-служба ГСЧС

С вечера 20 августа, возле села Шкуратовка Сумской области ищут 6-летнего Богдана Хоменко, который потерялся во время прогулки с родителями в лесу, когда семья рвала бузину.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

К поискам мальчика привлекли 101 спасателя и более 100 полицейских с собаками. Также работают пограничники, водолазы и волонтеры.

Мэр Белополья Юрий Зарко отметил, что "мальчик имеет признаки психического расстройства и не говорит", что затрудняет поиски.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Известно, что около 11 утра нашли кепку мальчика и его следы. А около 13:00 к поиску присоединились 27 нацгвардейцев

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Фото: пресс-служба ГСЧС

По состоянию на 18:10 мальчика нашли, он находится в удовлетворительном состоянии.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Это уже вторая пропажа ребенка за неделю

Туристы из Коломыи поднимались на Говерлу по "зеленому маршруту". В субботу, 14 августа, примерно в 15:30, возле поселка городского типа Ворохта от группы, состоявшей из шести человек, отстал Алексей Стефанцив, 2015 года рождения. О его пропаже сообщила тетя.

К поискам подключились почти 1500 человек. Полиция попросила помощи у местных жителей и их участия.

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