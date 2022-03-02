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В Сумской области защитники уничтожают вражескую технику Байрактарами

Владимир Козырь
2 марта, 01:59
Кафиры терпят потери среди военной техники

Байрактары уничтожают российскую технику/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Сумской области украинские военные начали применять против врага Байрактары. Оккупанты продолжают терять свою технику.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Подробности

С помощью Байрактаров около села Пустовойтовка Роменского района была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – грады.

Вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном — танки и БТР.

Что произошло за прошедшие сутки?

  • В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
  • В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
  • Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
  • В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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