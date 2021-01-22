В Тернополе обстреляли ребенка во время катания на санках

В Тернополе в больницу с ожогами доставили 11-летнего школьника. Травмы мальчик получил во время катания на санках вблизи школы.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, врачи диагностировали у юного пациента множественные ранения по всему телу, скорее всего вызванные огнестрельным оружием.

Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробины, которые травмировали и внутренние органы.

Также стало известно, что ребенка доставили в столичную больницу, поскольку он нуждается в еще одной операции.

Реклама

Полицейские продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления. В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие.

Ее изъяли и направили на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестный обстрелял детский сад. На месте происшествия копы нашли две пули.

Также напомним, на украинском курорте мужчина открыл стрельбу по детям.