В Тернополе парни осквернили памятник Бандере. Мы узнали причину и что им грозит

В Тернополе 21-летние парни испортили памятник. Фото: коллаж "Сегодня"

В Тернополе двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере. В результате полицейские задержали злоумышленников и вручили им подозрения.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Осквернили памятник

14 декабря неизвестные повредили памятник Степану Бандере в Тернополе. Монумент был облит красной краской.

Полиция вычислила тех, кто на днях облил краской памятник Степану Бандере. Ими оказались двое 21-летних жителя Житомира.

"Сегодня запланировано судебное заседание, на котором им изберут меру пресечения", – сообщил нам спикер полиции Тернопольской области.

По его словам, парни облили памятник краской краской не по причине банального хулиганства, а из-за своих политических убеждений.

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Что грозит преступникам?

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. За совершенное им грозит ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

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В Тернополе осквернили памятник. Фото: ГУНП Украины

Подобный случай во Львове

Во Львове неизвестные облили краской памятник Степану Бандере. Акт вандализма был совершен в ночь с 4 на 5 февраля. Ситуацию прокомментировал мэр города Андрей Садовой.

"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", – написал он в Facebook.

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