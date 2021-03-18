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В Тернополе скорая с вакциной попала в ДТП (видео)

18 марта, 12:42

Мария Дмитренко

Пострадали трое человек

В Тернополе карета скорой помощи с вакциной от коронавируса попала в аварию.

Как говорится в сюжете "Сегодня", автомобиль остановился на регулируемом пешеходном переходе, в это время в него влетел другой легковой автомобиль. Пострадали трое пассажиров, которые находились в машине медиков.

Отмечается, что медики ехали в сторону города Бучач, везли вакцину. Ампулы с препаратом во время ДТП не были повреждены.

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Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Тернополе за нарушение карантина будут отключать воду и отопление. Коммунальные службы уже получили соответствующее распоряжение.

Также напомним, в Украине от коронавируса привили почти 82 тысячи человек. За текущие сутки сделано на 8 прививок меньше, чем за прошедшие.

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