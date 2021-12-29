В Тернополе жестоко убили пенсионера и забросали тело мебелью (фото)

Подозреваемый признал, что причастен к преступлению/Коллаж: "Сегодня"
В Тернополе 55-летний опекун убил 77-летнего пенсионера. Покойный постоянно обвинял мужчину в краже денег.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
Детали инцидента
На теле умершего мужчины судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. По словам опекуна, он уже 2 дня не приходил к подопечному, но правоохранители заметили, что он в своих показах путается и каждый раз возникают новые детали.
Как разоблачили мужчину?
Впоследствии полицейские установили, что накануне мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения в тот момент, когда он воровал пищевые продукты из магазина. Именно они были обнаружены в квартире погибшего при осмотре места преступления. Нашли в комнате и телефон подозреваемого, а в помойке возле дома его окровавленную одежду.
Действия правоохранителей
Опекун признал, что причастен к преступлению. Следователи внесли информацию об убийстве в ЕРДР согласно статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. Идет следствие.
Преступность в Украине
Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.
Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.
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