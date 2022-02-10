В Тернопольской области мужчина зарезал отца из-за куска мяса (видео)

В Тернопольской области семейная драма переросла в жестокое убийство. Мужчина зарезал отца и брата из-за куска мяса. Вся деревня не верит, что такое могло произойти. Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

Сын погибшего Александр не был дома больше десяти лет. Приехал сюда из-за трагедии.

"Я очень хочу увидеть брата! Я хочу его глаза увидеть. Зачем он так. Мне позвонил следователь ночью и сказал, что ваш меньший брат зарезал отца и брата Володю", – говорит сын погибшего Александр Скакун.

Как все было

В тот роковой день погибший с сыном Владимиром был у соседки. Они помогали колоть поросенка.

"Они же голодные, а там ничего нет в том доме. Дала им и мяса, и что было, то пособирала. Они ушли", – добавляет Арина Киричук.

Вечером в доме возникла ссора. Все из-за того, что заработанным мясом не поделились с самым младшим. Сережа схватился за нож и пырнул его папе в сердце. Владимир попытался заступиться за отца, однако брат ранил его ножницами в глаза.

Сам признался в убийстве

"На линию 102 поступило сообщение от жительницы села о том, что к ней пришел сосед, который сообщил, что он убил отца и брата. Он нанес смертельное ножевое ранение отцу. От этого мужчина погиб на месте. Также он нанес тяжелые повреждения брату", – говорит старший следователь-криминалист ГУНП в Тернопольской области Ярослав Герасимов.

Все трое мужчин нигде не работали. Они перебивались подработками и часто ссорились.

32-летнего нападавшего уже задержали. Правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Из-за куска мяса мужчине грозит пожизненное заключение.

Не выдержала издевательств: почему женщина убила своего сожителя под Одессой

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