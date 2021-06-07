В ухо школьницы залез таракан – от боли она проснулась ночью

Когда у ребенка снова появилась сильная боль под утро, ее отвезли к врачу

В ухо школьницы залез таракан. Коллаж: "Сегодня"

В ухо десятилетней школьницы залез таракан. От боли ребенок проснулся в три часа ночи.

Как пишет ТСН, сначала в ухе был свист, а затем оно начало болеть.

После активного дня ребенок лег спать, ночью ее разбудила боль в ухе.

"Мама дала мне полотенце и даже полотенце с солью, чтобы я положила под ухо", – вспоминает она.

По словам матери девочки, уснула она только под утро. И когда у ребенка снова появилась сильная боль, ее отвезли к врачу. Как выяснилось, что в ухо девочки залез таракан.

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"Часть насекомого достали пинцетом, а вторую часть вымывали уколом. Таракан залез очень глубоко", – рассказала женщина, добавив, что не знает, откуда в доме мог взяться таракан.

Недавно мы писали о том, что в Полтавской области в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку. Ее ударило током во время рыбалки.

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