У украинца забрали авто из-за долгов по коммуналке. Мы узнали, законно ли это

Эвакуация авто из-за долгов по коммуналке / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаеве у украинца конфисковали автомобиль из-за долгов за коммуналку. Адвокат Иван Либерман заявил, что это действительно можно сделать в рамках закона, но только по решению суда.
Об этом Либерман рассказал в комментарии сайту "Сегодня".
Практикующий юрист утверждает, что конфискация авто за долг в 14 тыс. грн законна, но есть один момент.
"Вопрос в другом. Как именно получено такое решение? Я сам участник таких судебных процессов. Знаю о том, что десятками тысяч решений выносятся заочно. Например, против тех людей, которые уехали на заработки и временно оставили здесь свое жилье. У человека есть возможность побороться, оспаривая нарушения процедуры исполнительного производства. Но это просто замедлит процесс", – сказал Либерман.
По его словам, обслуживающие компании подают в суд на должников, даже если имеют всего лишь несколько тысяч гривен долга.
Что произошло?
- Житель Николаева задолжал 14 тыс. грн за отопление, после чего его автомобиль Renault Twingo 1999 года выпуска эвакуировали на штрафплощадку "Сетам".
- Конфисковал авто не только облтеплоэнерго, а, также, Нацполиция, Госисполнительная служба и представители госпредприятия "Сетам".
- Вскоре украинец погасил свою задолженность.