У украинца забрали авто из-за долгов по коммуналке. Мы узнали, законно ли это

Эвакуация авто из-за долгов по коммуналке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве у украинца конфисковали автомобиль из-за долгов за коммуналку. Адвокат Иван Либерман заявил, что это действительно можно сделать в рамках закона, но только по решению суда.

Об этом Либерман рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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Практикующий юрист утверждает, что конфискация авто за долг в 14 тыс. грн законна, но есть один момент.

"Вопрос в другом. Как именно получено такое решение? Я сам участник таких судебных процессов. Знаю о том, что десятками тысяч решений выносятся заочно. Например, против тех людей, которые уехали на заработки и временно оставили здесь свое жилье. У человека есть возможность побороться, оспаривая нарушения процедуры исполнительного производства. Но это просто замедлит процесс", – сказал Либерман.

По его словам, обслуживающие компании подают в суд на должников, даже если имеют всего лишь несколько тысяч гривен долга.

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