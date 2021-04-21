В Украине 99-летняя женщина получила прививку вакцины Pfizer (фото)

В Тернопольской области 99-летняя жительница Петриковского областного гериатрического пансионата Ирина Курова получила прививку вакцины от коронавируса Pfizer. Женщина родом из Крыма.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"Она стала самым старым вакцинированных лицом в области. После вакцинации против COVID-19 женщина чувствует себя хорошо", – говорится в сообщении.

Ирина Курова. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Как отмечается, в течение двух дней в пансионате вакцинировано более полутора сотен подопечных.

"Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции", - отметили в Минздраве.

Напомним, за последние сутки, 20 апреля, в Украине сделали 15 042 прививки против коронавируса. Всего с начала вакцинации прививку сделали 477 833 человекам. Из них две дозы получили пять украинцев, остальные – одну.

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