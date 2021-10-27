В Украине еще одна область оказалась в шаге от красной зоны

Красная зона в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В Черкасской области ситуация с коронавирусом напряженная. Сейчас регион находится в оранжевой зоне, но вскоре может перейти в красную.
Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.
Переход в красную зону – вопрос времени
Скичко рассказал, что COVID-ситуация в Черкасской области напряженная. Таким образом переход региона в красну зону – вопрос времени.
Он также предупредил о возможных ограничениях в случае внедрения красной зоны и как можно сработать на опережение.
"Ситуация действительно критическая, и штамм вируса, который мы сегодня имеем, гораздо агрессивнее, чем, к примеру, прошлой осенью", – отметил глава ОГА.
Статистика коронавируса
Скичко привел несколько фактов:
В сентябре с COVID-19 в Черкасской области госпитализировали 839 человек, умерли – 36. В октябре уже госпитализировали 1707 человек, умерли – 233. Среди госпитализированных – 98% невакцинированы.
"В Украине, где вакцинировано 16% населения, есть 147 умерших на 100 тысяч населения. В Португалии, где вакцинировано уже 91% населения, 9 на 100 тысяч населения", – добавил Скичко.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 825 733 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 692 жителя Украины (всего – 65 628). Вылечить удалось 2 401 705 инфицированных (11 593 – за последние сутки).
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
Красная зона
В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Сумская
- Херсонская
- Ровенская
- Николаевская