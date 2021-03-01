В Украине еще одна область попала в "красную зону" карантина

В "красную зону" эпидемической опасности по уровню распространения коронавируса попала Житомирская область.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сегодня, 1 марта, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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По ее результатам было решено установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории региона ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красной зоны".

Ранее мы сообщали, что в Украине еще семь областей могут попасть в "красную зону".

Также напомним, какая ситуация в "красной" Ивано-Франковской области.