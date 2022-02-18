В Украине могут сойти лавины: где будет опасно

Высокую опасность схода лавин с гор стоит ожидать на протяжении двух дней / Коллаж "Сегодня"
В пятницу и субботу, 18-19 февраля, в Карпатах будет высокая опасностьсхода лавин с гор. Спасатели предупреждают людей про опасность.
Об этом сообщает ГСЧС области.
"18 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется высокая снеголавинная опасность (4 уровень), 19 февраля в горах Ивано-Франковской, 18-19 февраля на высокогорье Закарпатской, в горах Львовской областей – значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Река может выйти из берегов
Сегодня, 18 февраля, в Закарпатской области может подняться уровень воды на водоемах. Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реке Уж.
"18 февраля ожидаем максимальный уровень на г. Уж (г. Ужгород Закарпатской области) – 40-70 см над нулем поста (уровень воды на 20 час 17.02 18 см), начальный выход воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый)", – предупреждают спасатели.
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