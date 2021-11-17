В Украине впервые начнут анонимную COVID-вакцинацию. Как это работает

На Закарпатье введут анонимную COVID-вакцинацию / Фото: Коллаж: Сегодня

На Закарпатье впервые в Украине вводят анонимную вакцинацию от коронавируса. Это социальный проект для людей, которые получили фальшивый COVID-сертификат, но изменили свое решение и действительно хотят вакцинироваться.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Кроме того, вакцинироваться по новой схеме могут украинцы, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать эту информацию. Сейчас анонимно сделать прививку могут все жители Закарпатья в кабинете прививок в медицинском центре в Ужгороде.

Вакцинация под псевдонимом

Идея анонимных прививок принадлежит профессору и депутату Закарпатского облсовета Федору Шандору. Он отметил, что в области насчитали 4000 фальшивых сертификатов.

Кабинет анонимной вакцинации будет работать в Ужгороде круглосуточно на улице Восточной. Все, кто купил фальшивый сертификат о вакцинации или имеет настоящий, но прививку на самом деле не делал, имеет возможность прийти и сделать вакцинацию анонимно.

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"Это можно будет сделать под любым псевдонимом, который человек укажет при визите в медицинский центр",

– сказал санврач области Виктор Петров.

Какой вакциной можно сделать анонимную прививку

Для желающих сделать вакцинацию анонимно доступны все виды вакцин, которые сейчас используют в Украине.

Однако в центре вакцинации будут вести учет по количеству людей, которые получат прививки анонимно. Пациентам нужно будет подписать согласие перед процедурой, но также анонимно – под псевдонимом. Эти имена будут использовать для возможности получения второй дозы прививки.