В Украину идет непогода – где ждать снега

В Украину нагрянет непогода 21 января. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 21 января, будет снежной. В некоторых областях синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов.

Об этом сообщают "Факты".

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На западе ожидается снег ночью и днем. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, а днем будет колебаться от -1 до -3 градусов.

В северных областях днем температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Такие же показатели будут и в центральных регионах.

На востоке ночью и днем синоптики прогнозируют снег, температура воздуха составит от -1 до +2 градусов.

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На юге страны днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха составит 3 градуса тепла.