В Умани загорелась арендованная хасидами квартира – была угроза взрыва (видео)

В Умани произошел пожар в квартире, которую арендовали хасиды. Коллаж: "Сегодня"

В Умани, в квартире, где проживают паломники-хасиды, загорелся кондиционер. Пожар повредил газопровод, спасателям пришлось эвакуировать дом из-за опасности взрыва.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Вчера вечером, около 20:00, в одной из квартир многоэтажного дома произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода", – говорится в сообщении.

По информации пресс-цента, спасатели провели эвакуацию жителей на безопасное расстояние и обеспечили охрану места происшествия.

Чтобы предотвратить взрыв, была перекрыта подача газа в квартиру. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

После проведения всех необходимых мероприятий спасателями паломники-хасиды вернулись в свои жилища.

Почему хасиды едут в Умань

Хасиды едут в Умань, поскольку там находится могила цадика Нахмана – одного из основателей брацлавского хасидизма. Согласно верованию хасидов, они обязаны побывать хотя бы раз в жизни на могиле рабби Нахмана. Также считается, что если они встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

Наступление нового, 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Гулянья продлятся до вечера 8 сентября.

С 2010 года между Украиной и Израилем было подписано соглашение о взаимном безвизовом въезде. Благодаря этому ожидалось массовое паломничество хасидов в Украину. Однако по некоторым причинам много хасидов так и не попало в Умань. В 2018 году в Умани было уже около ста тысяч хасидов. В 2010 году исполнилось 200 лет со дня смерти цадика Нахмана.

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