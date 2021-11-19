В Ужгороде подросток ограбил лабораторию и сам вызвал полицию

В Ужгороде произошло ограбление. Фото: коллаж "Сегодня"

На днях в Ужгороде произошло нестандартное ограбление. Подозреваемый – 14-летний подросток, который ради денег пошел на хитрость.

Подробности рассказала "Сегодня" спикер полиции охраны Виктория Артеменко.

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Детали

Как стало известно, в дежурную часть поступил звонок от подростка о том, что он находится в закрытой лаборатории и не может оттуда выбраться. Мальчик попросил его освободить.

Оказалось, что он зашел днем в лабораторию, спрятался в туалете, дождался завершения рабочего дня. После этого сломал двери в бухгалтерии, забрал оттуда 7500 гривен и также прихватил с собой ящик с пожертвованиями для тяжелобольного ребенка.

"Затем мальчик долго пытался выбраться из помещения, но его попытки были тщетными. Вскоре он увидел наклейку с телефонами полиции охраны (лаборатория ранее находилась под охраной этого подразделения – Авт.), позвонил и попросил его освободить. На место происшествия прибыла полиция со следственно-оперативной группой", – сообщила нам Виктория Артеменко.

По данным полиции, действиям подростка будет дана правовая оценка.

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