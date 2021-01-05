В Ужгороде женщина родила четверню: фото малышей

В Ужгороде женщина родила сразу четырех детей – трое мальчиков и девочку.

Об этом сообщил главный врач городского роддома Олег Онопко, написал мэр Ужгорода Богдан Андриив.

По его словам, роды были преждевременными, на 30-й неделе беременности.

"Детки родились весом 1260 граммов, 1300 граммов, 1300 граммов и 1460 граммов, с помощью кесарева сечения, малыши в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Жизни мамы и детей ничего не угрожает", – написал он.

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Мать – жительница села Калины Тячевского района, это ее первые роды. Медики говорят, что за время их работы четверни в этом роддоме еще не было.

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Напомним, ранее многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук родила восемнадцатого ребенка.

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