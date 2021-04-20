В Виннице родители школьников протестовали против "дистанционки" (фото)

В Виннице родители школьников недовольны дистанционным обучением – они собрались на акцию протеста под горсоветом

В Виннице родители местных школьников вышли на акцию протеста против "дистанционки". Они требовали восстановить обычное обучение в учреждениях.

Об этом сообщает Винница.Info.

Утром 20 апреля несколько десятков человек собрались возле Винницкого городского совета, с собой они принесли плакаты.

Люди говорят, что в области большинство школ уже перешли на очное обучение, на "дистанционке" якобы остается только Винница. Участники акции считают, что дистанционное обучение неэффективное и требуют пустить учеников всех классов в школы.

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На митинге присутствовала полиция охраны, которая следила за общественным порядком.

Напомним, ранее в центре Львова предприниматели вышли на акцию протеста против карантина. Люди требовали, чтобы им разрешили работать.

Кроме того, в Киеве 14 апреля под здание городской администрации предприниматели вышли на протест против карантинных мер для малого бизнеса.