В Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации (фото)

Авария произошла рано утром, сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП – подробности

К счастью, на момент ДТП в маршрутке не было пассажиров. Фото: ГУНП

В Виннице на улице Лебединского столкнулись автомобиль Citroen и маршрутное такси. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его пассажирка и водитель маршрутки находятся в реанимации.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла около 5:15. По предварительной информации следствия, 27-летний житель Винницы, управляя автомобилем Citroen Berlingo, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter. На момент аварии в салоне маршрутки пассажиров не было.

К счастью, на момент ДТП в маршрутке не было пассажиров. Фото: ГУНП

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 32-летняя пассажирка и 28-летний водитель маршрутного такси каретами скорой помощи доставлены в реанимационное отделение винницкой больницы.

Обстоятельства и причины ДТП будут установлены после проведения ряда экспертиз.

Двое пассажиров легковушки в реанимации. Фото: ГУНП Реклама

Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего". За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве легковушка протаранила маршрутку, есть пострадавшие.

Также напомним, во Львове маршрутка врезалась в дерево.

Кроме того, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса: