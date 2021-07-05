В Виннице учительница избила пятиклассника с синдромом Дауна (видео)

Ассистентка учителя издевалась и била мальчика с синдромом Дауна, который не хотел выходить из кабинета во время перерыва

В очередном инклюзивном классе разгорелся скандал из-за насилия над учеником. Фото: скриншот

После издевательств над учеником инклюзивного класса в Киеве похожая история повторилась в Виннице, где педагог угрожала пятикласснику Максиму отрезать половой орган.

Об этом сообщает ТСН.

Ассистентка учителя издевалась и била мальчика с синдромом Дауна, который не хотел выходить из кабинета во время перерыва. Это сняли установленные в кабинете камеры:

Максим четыре года ходит в обычную школу. По словам мамы, он очень общительный и социализированный, при этом невербальный. После конфликта мальчик не хотел идти на урок, когда видел свою обидчицу.

Педагог до 11 августа в отпуске – ушла сразу после того, как видео попало в соцсети.

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В полиции уже начали проверку на предмет буллинга, но говорят, что пока не обнаружили признаков уголовного преступления.

А школа и департамент образования проводят служебное расследование, но продолжить его смогут только когда ассистент учителя вернется на рабочее место и предоставит объяснения.

Мама Максима пока что не собирается забирать сына из школы, но намерена подавать на учительницу в суд.

Напомним, что в мае в одной из школ Львовской области учительница пыталась накормить семиклассника, который не взял ручку на урок, бумагой.

А в Полтавской области конфликт между учителем и учеником чуть не довел ребенка до самоубийства.