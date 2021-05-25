В Виннице водитель на скорости сбила 13-летнего школьника. В каком состоянии подросток (видео)

Жуткое ДТП произошло на улице Ивана Богуна – женщину-водителя задержали, вероятно, она была в состоянии алкогольного опьянения – подробности

В Виннице водитель на скорости сбила 13-летнего школьника. Фото: ГУНП

В Виннице водитель внедорожника не вписалась в поворот, снесла забор и сбила 13-летнего подростка на тротуаре. Очевидцы говорят, что женщина, которая была за рулем едва держалась на ногах.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина, авария произошла на улице Ивана Богуна. Мальчика прооперировали. Он в тяжелом состоянии с раненой головой и повреждением мозга, рассказывают врачи.

Видео: Сегодня

У женщины-водителя взяли кровь на анализы, чтобы проверить употребляла ли она алкоголь или наркотики. Сегодня, 25 мая, ей будут выбирать меру пресечения.

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